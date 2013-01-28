Очередной пуск украино-российской ракеты «Зенит-3SL» запланирован на 1 февраля

Москва. Запуск украино-российской ракеты-носителя «Зенит-3SL» в рамках проекта «Морской старт» с телекоммуникационным космическим аппаратом «Интелсат 27» планируется осуществить 1 февраля в 8.56 по киевскому времени (6.56 по Гринвичу).

Об этом УНИАН сообщили в ракетно-космической корпорации «Энергия».

«Суда ракетно-космического комплекса «Морской старт» (стартовая платформа и сборочно-командное судно) находятся в точке старта на экваторе, имеющей координату 154 градуса западной долготы. Технические средства и персонал готовы к выполнению программы заключительных операций по подготовке и осуществлению запуска», - говорится в сообщении.

Перенос даты старта обусловлен внешними организационно-техническими причинами, не связанными с погодными условиями, техническим состоянием комплекса и его возможностями. Ранее пуск планировалось осуществить 31 января.

Как сообщал УНИАН, предыдущий успешный запуск «Зенит-3SL» был осуществлен 4 декабря 2012 года. Тогда в рамках проекта «Морской старт» біл успешно выведен на орбиту европейский коммуникационный спутник «Eutelsat W5A»

Ракета-носитель «Зенит-2S», разгонный блок ДМ-SL и блок полезного груза с космическим аппаратом входят в состав ракеты космического назначения (РКН) «Зенит-3SL».

Разработчиком и изготовителем ракеты-носителя «Зенит-2S» (т.е. первой и второй ступеней всей ракеты) являются ГКБ «Южное» и ПО «Южмашзавод» (Днепропетровск).

Разгонный блок ДМ-SL создан и серийно изготавливается РКК «Энергия» им. С.П. Королева (Королев, Московская область, Россия). Разработку блока полезного груза, включающего в себя головной обтекатель и переходные элементы конструкции, посредством которых КА соединяется с разгонным блоком, обеспечивает компания Boeing Commercial Space Company (Сиэтл, штат Вашингтон, США).

Ракета космического назначения «Зенит-3SL» - современное средство выведения, отличающееся простотой эксплуатации, полной автоматизацией процессов подготовки и запуска. Работает на жидком кислороде и керосине с продуктами сгорания - водой и углекислым газом. Благодаря этому отличается экологической чистотой. Доработана с учетом специфики морского старта.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. Макарова» (Днепропетровск) создано в 1944 году. Производит ракетно-космическую технику, тракторы, сельскохозяйственные машины, троллейбусы, трамваи, ветроэнергетические установки, а также товары народного потребления.

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