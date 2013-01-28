"Энергомашспецсталь" намерена привлечь у российского "Газпромбанка" 40,9 млн долл.

Одна из крупнейших машиностроительных компаний Украины «Энергомашспецсталь» (ЭМСС), являющаяся подразделением российского холдинга «Атомэнергомаш» (энергомашиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом»), намерена привлечь у российского "Газпромбанка" 40,9 млн долл.

Об этом говорится в сообщении, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, вопрос о привлечении кредита вынесен правлением компании для одобрения на общем собрании акционеров «Энергомашспецстали», назначенном на 28 февраля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, компания «Энергомашспецсталь» в 2012 году планировала завершить программу комплексной модернизации производства, инвестиции в которую превысили 300 млн долл., в том числе 79 млн долл. кредита от Европейского банка реконструкции и развития, полученных компанией в 2011 году для реструктуризации кредитных обязательств.

Справка УНИАН. «Энергомашспецсталь» (ЭМСС) - подразделение российского холдинга «Атомэнергомаш». Холдинг приобрёл контрольный пакет акций ЭМСС в 2010 году. Вхождение в «Атомэнергомаш» стимулировало расширение сотрудничества ЭМСС с предприятиями отрасли РФ и СНГ.

Осенью 2012 года главою наблюдательного совета предприятия назначен Андрей Никипелов, занимающий должность генерального директора «Атомэнергомаша».

"Газпромбанк" входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.