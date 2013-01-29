Мексика создаст рабочую группу по изучению ситуации с импортом украинской стали

Министерство экономики Мексики совместно с мексиканской Ассоциацией производителей стали Canacero приняли решение о создании рабочей группы по изучению ситуации с наплывом импорта украинской стали.

Об этом сообщается в пресс-релизе мексиканской ассоциации, размещенном на американском специализированном металлургическом сайте.

Согласно сообщению, ассоциация Canacero провела переговоры с министром экономики Мексики Ильдефонсо Гуахардо по обсуждению возможных защитных мер для контроля над импортом стали из стран, не входящих в Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), в частности, из Украины, и в результате создали совместную группу по изучению ситуации.

"Представители нового правительства президента Энрико Пенья Ньето уже изучают ситуацию и быстро примут надлежащие меры для защиты мексиканской стальной промышленности", - цитирует пресс-релиз президента Canacero Алонсо Ансира Элизондо.

По оценке ассоциации, около 25-30% стального импорта в Мексику составляет продукция из России, Южной Кореи, Китая, Украины и Бразилии.

Как сообщал УНИАН, в начале текущего месяца мексиканская Ассоциация производителей стали Canacero призвала правительство своей страны принять защитные меры для контроля над импортом стали из стран, не входящих в Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), в частности, из Украины.

Canacero сообщила, что за 11 месяцев 2012 года импорт готовой стальной продукции в Мексику из других стран вырос по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 29%.

Украина за 11 месяцев 2012 года, по данным Государственной таможенной службы, экспортировала в Мексику металлургической продукции на сумму 119,5 млн долл., что составляет 60% всего украинского экспорта в эту страну, а общий тоннаж продукции металлургии составил 220,1 тыс. тонн.

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