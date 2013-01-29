Президент Украины Виктор Янукович отмечает необходимость повышения конкурентоспособности украинских товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на встрече с участниками международного семинара «Стратегия развития конкурентного законодательства в Украине и обзор международного опыта».

“Мы уже три года занимаемся реформами в Украине, благодаря чему нам удалось удержать экономическую ситуацию, преодолеть дефицит бюджета, который был в начале 2010 года”, - сказал Президент.

Президент подчеркнул важность и дальнейшего роста украинской экономики, для чего крайне важно повышать конкурентоспособность украинских товаров.

“Для таких стран, как Украина, которые более 60% продукции отправляют на экспорт, конкурентоспособность имеет огромное влияние на успех”, - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров 22 января заявил, что правительство Украины планирует до 10 февраля утвердить Государственную программу активизации развития экономики на 2013-2014 годы.

По словам министра экономического развития и торговли Игоря Прасолова, реализация программы должна обеспечить рост экономики в 2013 году на уровне не менее 3%.