Азаров обещает "серьезные барьеры на границах для некачественного ширпотреба"

Премьер-министр Украины Николай Азаров выступает за создание серьезных барьеров для ввоза в страну некачественных товаров легкой промышленности импортного производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета предпринимателей.

Н.Азаров подчеркнул, что отечественная легкая промышленность развивается очень слабо.

«Мы дошли до грани. Что это за страна в 45 миллионов, которая ничего не производит с точки зрения легкой промышленности? У каждого из нас сидящих костюмы импортные, рубашки импортные, галстуки импортные, обувь импортная. Куда дальше ехать? Приехали уже. Настало время принимать самые, будем говорить, радикальные меры, которые позволят нам подняться», - заявил премьер.

Он подчеркнул, что для налаживания ситуации в отрасли необходимо не только создавать благоприятные условия для развития собственного производства, но и защищать рынок от некачественного дешевого импорта.

«Тут комплекс мер нужен. Не только налоговые, кредитные (преференции - УНИАН), но это еще и проверка качества того, что нам завозится, и серьезные барьеры на границах для некачественного ширпотреба. Очень серьезные барьеры», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2012 году в Украине спад производства в легкой промышленности составил 5,3% по сравнению с 2011 годом, в 2011-м — отмечался рост на 7,7% по сравнению с 2010 г.

С 1 января 2011 г. предприятия легпрома, кроме тех, которые производят продукцию на давальческом сырье, сроком на 10 лет не облагается налогом на прибыль.