Азаров призвал форсировать развитие высокотехнологичных отраслей экономики

Премьер-министр Николай Азаров назвал отрасли экономики, развитие которых должно стать приоритетом в ближайшие годы.

"Ближайшие годы должны стать периодом форсированного развития высокотехнологичных отраслей: IT-индустрии, автомобилестроения, авиа- и судостроения, сельскохозяйственного машиностроения, фармацевтической промышленности, производства медицинской техники", сказал Азаров во вступительном слове на заседании Правительства 30 января.

По словам премьера, реализация инвестиционных проектов в приоритетных отраслях должна быть направлена ​​прежде всего на создание высококвалифицированной рабочей силы, занятой у высокотехнологичных рабочих мест.

В частности, в Программе активизации развития экономики на 2013-2014 годы запланированы мероприятия, которые обусловят:

- создание в Украине, например, конкурентоспособного легкового автомобилестроения с уровнем локализации около 55%;

- модернизацию производственных мощностей 35 предприятий сельскохозяйственного машиностроения;

- повышение технического уровня и загрузку заказами предприятий судостроения.

Н.Азаров также отметил необходимость создания производств, основанных на передовых технологиях, в существующих отраслях экономики: горно-металлургическом комплексе, химической и нефтехимической промышленности и агропромышленном комплексе. Именно эти отрасли формируют основу отечественной индустриальной базы, а потому от уровня их конкурентоспособности в значительной степени зависит конкурентоспособность экономики в целом, подчеркнул премьер-министр.

Одним из главных элементов новой системы стимулирования модернизации, по мнению премьер-министра, должен стать Государственный Банк Развития, ресурсами которого будут обеспечиваться долгосрочные кредиты на реализацию проектов модернизации производства в реальном секторе экономики.