Ferrexpo за 9 месяцев сократил чистую прибыль в 2,3 раза

Компания Ferrexpo plc (Великобритания), контролирующая Полтавский горно-обогатительный комбинат, за 9 месяцев 2012 года сократила чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 191,198 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, чистая выручка компании за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года сократилась на 17,6% – до 1,083 млрд долл.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) компании за этот период сократился на 46,3% – до 328,8 млн долл.

В сообщении Ferrexpo также сказано, что компания начала подготовку к выпуску евробондов, назвав организаторами этого выпуска банки Morgan Stanley и Credit Suisse.

"Время выпуска этих евробондов будет зависеть от ситуации на финансовом рынке", - сообщила пресс-служба.

Также, по данным пресс-службы, консолидированный акционерный капитал компании за 9 месяцев 2012 года вырос на 22,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 1,546 млрд долл., а инвестиции в основной капитал увеличились на 37,3% – до 324 млн долл.

Кроме того, сообщается, что за 9 месяцев 2012 года объём продаж окатышей снизился на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 7 млн тонн.

Крупнейшими покупателями железорудных окатышей и концентрата Ferrexpo стали Китай (388,94 млн долл.), Австрия (275,779 млн долл.), Словакия (109,824 млн долл.) и Чехия (96,115 млн долл.).

Общий доход от экспорта железорудных окатышей и концентрата Ferrexpo за 9 месяцев 2012 года сократился на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 1,011 млрд долл.

Справка УНИАН. Зарегистрированная в Швейцарии компания Ferrexpo AG является крупнейшим в СНГ производителем и экспортером сырья для металлургической промышленности – окатышей. Ей принадлежит 97,31% акций Полтавского ГОКа.

Основными потребителями выпускаемой компанией продукции являются металлургические комбинаты Европы, Китая, Индии, Японии и других стран.

Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой является украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.