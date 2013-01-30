«Метинвест» погасил два кредита на 115 млн долл.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» погасила предэкспортный кредит на сумму 75 млн долл. и кредит на сумму 40 млн долл., сообщила пресс-служба компании.

В пресс-службе отметили, что «Метинвест» получил двухлетний предэкспортный кредит на сумму 75 млн долл. по ставке LIBOR+3% годовых от банка Rabobank International в январе 2011 года для финансирования модернизации активов и на общекорпоративные цели, а также трехлетний кредит на сумму 40 млн долл. по ставке LIBOR+6% годовых от банка Amsterdam Trade Bank N. V. в марте 2010 года, который был выдан на общекорпоративные цели.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.