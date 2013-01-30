"Лугансктепловоз" получил от "Трансмашхолдинга" 106 млн грн очередного кредитного транша

Один из крупнейших в Украине и в Восточной Европе производитель тягового подвижного состава для железных дорог - «Лугансктепловоз» получил от своей материнской компании «Трансмашхолдинг» очередной кредитный транш в размере 106 млн грн.

Об этом говорится в сообщении «Лугансктепловоза» в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, данные средства предоставляются компании в рамках кредитного соглашения, который «Лугансктепловоз» заключил с «Трансмашхолдингом» 23 ноября 2012 года на сумму 522,54 млн грн.

Кредит привлекается с целью пополнения оборотных средств компании.

Дата зачисления денег на счет - 29 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, «Лугансктепловоз» в 2013 году планирует инвестировать в производство и модернизацию оборудования 120 млн грн.

«Лугансктепловоз» в 2012 году увеличил объем производства товарной продукции на 73%.

«Лугансктепловоз» - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

76% акций предприятия принадлежит российской компании «Трансмашхолдинг» - лидеру на рынке транспортного машиностроения России.