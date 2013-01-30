Металлургам в 2012 году возместили 18,4 млрд грн НДС – Миндоходов

Металлургические предприятия Украины в 2012 году получили 18,4 млрд грн платежей по возмещению налога на добавленную стоимость, что составило 40% от общего объема возмещений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Как сказано в сообщении, машиностроителям и аграриям-зернотрейдерам возмещено по 4 млрд грн, производителям минеральных удобрений – 1,5 млрд грн, торговым предприятиям – 2,1 млрд грн. При этом зернотрейдеры получили возмещений в 5 раз больше, чем в 2011 году, машиностроители – в полтора раза больше, предприятия торговли – в два раза больше.

Кроме того, в Миндоходов напомнили, что половина возмещенного НДС была выплачена в автоматическом режиме.

Как сообщал УНИАН, объем возмещений платежей налогоплательщикам по налогу на добавленную стоимость в 2012 году составил 46 млрд грн, что на 3,2 млрд грн больше показателя 2011 года. Объем заявленного к возмещению налога в 2012 году составил 43,3 млрд грн. Сложившееся положительное сальдо позволило налоговым органам ликвидировать просроченную задолженность по возмещению НДС и сократить общую сумму задолженности до 4,5 млрд грн.