Украина в 2012 году уменьшила реализацию метпродукции в денежном выражении на 14,3%

Украина в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизила объёмы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 14,27% - до 209,368 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в прошлом году Украина увеличила объём реализации продукции машиностроения на 4,27% - до 140,569 млрд грн, в частности: производство машин и оборудования снизилось на 0,5% - до 40,645 млрд грн, производство электрического, электронного и оптического оборудования выросло на 3,6%- до 29,805 млрд грн, а производство транспортных средств и оборудования выросло на 7,54% - до 70,120 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, общий объём производства металлургической продукции в Украине в 2012 году уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.

За 2012 год производство проката плоского горячекатаного, в частности, сократилось по сравнению с 2011 годом на 11,6% - до 7,971 млн тонн, а производство прутов и стержней сократилось на 0,9% - до 4,802 млн тонн.

Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось в 2012 году до 16,667 млн тонн, что на 5,9% меньше, чем в 2011 году.

Сокращение производства чугуна в 2012 году по сравнению с 2011 годом составило 1,3% - до 28,514 млн тонн.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.