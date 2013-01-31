Volkswagen приостанавливает производство моделей Passat из-за слабого спроса в Европе

Крупнейший европейский автомобильный концерн Volkswagen Group приостановит производство моделей Passat на своем заводе в немецком городе Эмпен на четыре дня в течение февраля-марта в связи со слабым спросом в Европе, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на MarketWatch.

Остановка работы производственных мощностей запланирована на 8,15,22 февраля и 1 марта. В то же время представитель Volkswagen Group отметил, что нерабочее время будет использоваться в счет накопленных сверхурочных часов, а не за счет сокращения рабочего времени.

Большим спросом в настоящее время пользуется другая модель автопроизводителя - Volkswagen Golf. На прошедшей недели представители Volkswagen сообщили, что компания планирует увеличить число рабочих смен на заводе с целью повысить производство модели в первом квартале 2013 года на 2 тысячи.

Volkswagen AG является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс"входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. В 2009 году Volkswagen приобрел 49,9% акций Porsche AG, слияние с которой должно завершиться в текущем году. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.

Штаб-квартира Volkswagen расположена в Вольфсбурге, число сотрудников по всему миру достигает 400 тысяч человек. Дочерняя структура компании в России - "Фольксваген Груп Рус" - в 2007 году запустила завод в Калуге проектной мощностью 150 тысяч автомобилей в год.

По итогам трех кварталов 2012 года чистая прибыль Volkswagen Group выросла на 50,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 20,06 миллиарда евро.

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