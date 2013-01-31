Азаров: в Украине назрела необходимость принять закон о внутренней торговле

На сегодняшний день в Украине назрела необходимость принять закон о внутренней торговле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в ходе обсуждения вопроса по подготовке соответствующего законопроекта с представителями экспертов и торговых ассоциаций.

«Назрела настоятельная необходимость установить единые четкие и прозрачные правила, которые для всех участников внутренней торговли будут экономически привлекательными», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что на сегодняшний день в системе торговли есть ряд сложностей, которые негативно отражаются как на тех, кто предоставляет торговые услуги, так и на потребителях и товаропроизводителях. В частности, усовершенствования требует система ценообразования, расчетов в формате «производитель – реализатор». Также Н.Азаров подчеркнул, что необходимо внимательно изучить систему торговли через интернет-магазины. При этом премьер подчеркнул, что в целом внутренняя торговля демонстрирует прогресс и за три последних года внутренний товарооборот увеличился на 50% и среднегодовой розничный товарооборот составляет порядка 800 миллиардов гривен.

Как сообщал УНИАН, 12 октября 2011 года Кабинет министров одобрил проект закона «О внутренней торговле» (№ 9443) для передачи его на рассмотрение Верховной Рады Украины. В парламенте он был зарегистрирован 10 ноября 2011 года. 8 февраля 2012 г. представитель Президента Украины в Верховной Раде Юрий Мирошниченко сообщил, что правительственный законопроект «О внутренней торговле» будет рассмотрен парламентом после доработки.

На сегодняшний день в связи с избранием нового состава парламента правительство отозвало законопроект для доработки и внесения для рассмотрения Верховной Радой нового созыва.

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