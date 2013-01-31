Украина еще не начала переговоры по пересмотру пошлин, поскольку изучает заявки членов ВТО
Украина на сегодняшний день еще не начала переговоры по пересмотру размера действующих пошлин при взаимной торговле со странами членами Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку Министерство экономического развития и торговли продолжает изучать и анализировать запросы, поступившие для участия в переговоров от 32 стран.
Об этом УНИАН сообщили в Минэкономразвития и торговли.
По последним данным, на переговоры получены заявки от: Австралии, Аргентины, Бразилии, Вьетнама, Гватемалы, Гондураса, Доминиканской Республики, Эквадора, Европейского Союза, Египта, Индии, Исландии, Канады, Китая, Колумбии, Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Норвегии, Омана, Пакистана, Парагвая, Перу, Сальвадора, США, Турции, Уругвая, Хорватии, Шри-Ланки, Швейцарии и Японии.
Как сообщал УНИАН, Украина 12 сентября 2012 года обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины на 371 товарную линию. В течение 3-х месяцев члены ВТО должны были подтвердить свою заинтересованность в проведении таких переговоров. Затем в течение 2-х месяцев эти переговоры должны были быть проведены.
Обращение Украины вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку это может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.
Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Таможенный союз.
29 ноября 2012 года страны-участницы Совета ВТО по торговле товарами, включая США, государства ЕС и Китай, призвали Украину отозвать свою заявку на пересмотр тарифов. В ответ Украина заявила, что не намерена отзывать заявку, поскольку она подана в соответствии с правилами ВТО (ст. XXVIII ГАТТ-94)
Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.
Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.