Суд возбудил дело о банкротстве Красноармейского машиностроительного завода

Хозяйственный суд Донецкой области постановлением от 11 января 2013 года возбудил дело о банкротстве предприятия «Красноармейский машиностроительный завод» (Донецк).

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в газете «Голос Украины» (№21 от 1 февраля т.г.).

Суд ввел процедуру распоряжения имуществом предприятия. Распорядителем имущества завода назначен арбитражный управляющий Владимир Чернов. Заявления кредиторов к должнику принимаются на протяжении 30 дней со дня публикации данного объявления.

Справка УНИАН. ЧАО «Красноармейский машиностроительный завод» (Донецк) занимается производством, ремонтом и комплексными поставками оборудования для горнодобывающей отрасли.

По состоянию на ІІІ квартал 2012 года, 99,79% акций предприятия принадлежало украинскому ООО «Приоритет Плюс».

В советское время завод был единственным в Украине производителем специализированного оборудования для угольных предприятий.