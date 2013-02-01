Харцызский трубный завод прошел сертификационный аудит

Один из крупнейших производителей труб Харцызский трубный завод, входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", прошел сертификационный аудит на соответствие международному стандарту ISO 50001:2011 "Системы энергетического менеджмента", сообщила пресс-служба предприятия.

«Данный стандарт позволит выработать планомерный подход к непрерывному улучшению энергоэффективности на нашем предприятии», — цитирует пресс-служба и. о. генерального директора Харцызского трубного завода» Павла Узбека.

Согласно сообщению, с 24 по 26 января представители сертификационного органа — компании «ТЮФ ЗЮД Украина» — проводили оценку области распространения и границ Системы энергоменеджмента (СЭнМ) на ХТЗ, в ходе проведения аудита специалистами компании дана положительная оценка построения и внедрения на ХТЗ этой системы.

"Результат — предприятию будет выдан международный сертификат, подтверждающий соответствие СЭнМ ХТЗ требованиям стандарта ISO 50001", - отметила пресс-служба.

Также сообщили, что документ поступит на предприятие в течение двух месяцев.

Справка УНИАН. ПАО «Харцызский трубный завод», входящий в группу «Метинвест», — крупнейший в СНГ завод-изготовитель прямошовных электросварных труб большого диаметра от 508 до 1422 мм с наружным антикоррозионным и внутренним антикоррозионным или гладкостным покрытием для магистральных газо- и нефтепроводов.

Мощности завода позволяют производить более 1,3 млн тонн труб в год, в том числе 665 тыс. тонн труб с покрытием.

В ноябре 2012 года и.о. гендиректора Харцызского трубного завода был назначен Павел Узбек.