В Украине в январе производство проката сократилось на 1%, выплавка стали - выросла на 1%

В Украине за январь 2013 года, по оперативным данным, производство общего проката сократилось относительно января 2012 года на 1% - до 2, 524 млн тонн, выпуск стали вырос на 1% - до 2,845 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

Выплавка чугуна за январь также выросла на 1% относительно аналогичного периода прошлого года.

Объемы производства метизов в январе увеличились на 6% - до 17 тыс. тонн.

Производство кокса сократилось на 7% относительно показателя января 2012 года – до 1,525 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году в Украине производство общего проката сократилось относительно 2011 года на 9% - до 28,968 млн тонн, выплавка стали - на 7% – до 32,394 млн тонн.

Производство чугуна за 2012 год уменьшилось на 1% - до 28,517 млн тонн. Производство метизов за отчетный период уменьшилось на 19% – до 212 тыс. тонн, производство кокса - на 1% - до 18,934 млн тонн.