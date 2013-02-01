В январе производство железной руды осталось на уровне января 2012 г., окатышей — упало на 15%

В Украине, по оперативным данным, за январь 2013 года производство железной руды сохранилось на уровне января 2012 г. – 6,718 млн тонн, производство окатышей снизилось на 15% - до 1,645 млн тонн, сообщили УНИАН в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

Производство железорудного концентрата за январь сократилось на 1% - до 5,581 млн тонн.

Производство агломерата уменьшилось на 3% - до 3,679 млн тонн.

Справка УНИАН. Объемы производства железной руды за 2012 г. составили 79,8 млн тонн, производство окатышей – 22,3 млн тонн, что практически соответствует уровню производства в 2011 г. Производство железорудного концентрата за указанный период выросло на 1% - до 66,38 млн тонн.

Производство агломерата увеличилось также на 1% - до 42,54 млн тонн.