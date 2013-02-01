«Метинвест» выиграл суды против меткомбинатов ИСД на 1,2 млрд грн

«Метинвест Холдинг», управляющая компания крупнейшей горно-металлургической группы Украины «Метинвест», выиграла в хозсуде Донецкой области 4 дела на общую сумму 1,213 млрд грн против подконтрольных "Индустриальному союзу Донбаса" металлургических комбинатов.

Об этом говорится в судебных решениях, которыми располагает УНИАН.

Как говорится в документах, «Метинвест Холдинг» обвинил «Алчевский металлургический комбинат» и «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» в ненадлежащем исполнении условий договоров поставки продукции.

Согласно судебным решениям, вынесенным судом 10, 14 и 16 января, «Алчевский металлургический комбинат» должен выплатить истцу основной долг, пеню и 3% годовых в размере 675,6 млн грн. «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» должен выплатить 537,8 млн грн.

Решение суда вступит в силу после окончания срока подачи и рассмотрения апелляционной жалобы.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

Крупнейшими акционерами «Индустриального союза Донбасса» с начала 2010 года являются консорциум инвесторов во главе с российским бизнесменом Александром Катуниным (50% плюс две акции) и украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.