Группа "Метинвест" сократила производство стали на 13%

Крупнейшая украинская горно-металлургическая группа "Метинвест" в 2012 году сократила производство стали к предыдущему году на 13% - до 12,459 млн тонн, сообщила пресс-служба группы.

"Производство стали сократилось на 13% по сравнению с 2011 годом и составило 12 459 тыс. тонн", - отмечает пресс-служба.

Согласно сообщению, в 2012 году по сравнению с 2011 годом добыча коксующегося угля увеличилась на 3% и составила 11,623 млн тонн, а производство общего железорудного концентрата увеличилось на 1% до 36,224 млн тонн.

Пресс-служба также отметила, что в 4-м квартале 2012 года по сравнению с предыдущим кварталом производство стали увеличилось на 2% до 2,881 млн тонн.

Добыча коксующегося угля увеличилась в октябре-декабре 2012 года на 4% до 2,808 млн тонн, а производство общего железорудного концентрата увеличилось на 1% до 9,059 млн тонн.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.