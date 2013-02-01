"Метинвест" увеличил производство железорудного концентрата

Крупнейшая украинская горно-металлургическая группа "Метинвест" в 2012 году увеличила производство общего железорудного концентрата на 1,4% по сравнению с 2011 годом - до 36,224 млн тонн, сообщила пресс-служба группы.

"За 2012 год производство общего железорудного концентрата составило 36 224 тыс. тонн, что на 483 тыс. тонн больше, чем в предыдущем году", - отмечает пресс-служба.

Согласно сообщению, данное увеличение производства концентрата было обусловлено вводом в эксплуатацию 15-й и 16-й секций рудообогатительной фабрики №1 на Северном горно-обогатительном комбинате («СевГОК»), что привело к приросту производства концентрата на 134 тыс. тонн, а также задействованием второго пускового комплекса магнитно-флотационной доводки концентрата на Ингулецком горно-обогатительном комбинате (+205 тыс. тонн) и увеличением производства на Центральном горно-обогатительном комбинате («ЦГОК») на 144 тыс. тонн.

При этом прирост производства на ЦГОКе стал результатом успешного выполнения ряда мероприятий в рамках программы непрерывного совершенствования.

"Производство общего концентрата в четвертом квартале 2012 года оставалось практически неизменным по сравнению с предыдущим кварталом", - отметила пресс-служба.

Также пресс-служба сообщила, что в 2012 году по сравнению с 2011 годом объём производства товарного концентрата, реализуемого внешним потребителям, увеличился на 1,567 млн тонн (+12,5%) - до 14,144 млн тонн. "Положительная динамика была обусловлена снижением потребления концентрата внутри группы «Метинвест», - сообщает пресс-служба.

В группе также отметили, что в 2012 году по сравнению с предыдущим годом производство окатышей для реализации третьим сторонам увеличилось на 647 тыс. тонн (+10,4%) - до 6,863 млн тонн. Такое повышение обусловлено перераспределением реализации окатышей в объеме 918 тыс. тонн для продажи третьим сторонам, а также увеличением производства окатышей на ЦГОК на 99 тыс. тонн благодаря сокращению времени проведения ремонта обжиговой машины.

При этом, как отметили в пресс-службе, динамика роста была частично ограничена снижением объемов производства на 370 тыс. тонн на СевГОК в результате аварийного обрушения кровли в цехе производства окатышей №2 в декабре 2012 года.

В четвертом квартале 2012 года по отношению к третьему кварталу произошло увеличение объёма производства товарного концентрата на 1,047 млн тонн (+31%) – до 4,419 млн тонн, которое сопровождалось одновременным падением производства окатышей для третьих сторон на 1,029 млн. тонн (-51%) – до 976 тыс. тонн.

В пресс-службе объяснили, что падение производства окатышей для третьих сторон было обусловлено снижением объемов производства на 1,011 млн тонн на СевГОК вследствие выполнения капитального ремонта обжиговой машины Лурги-552В и квартального ремонта других обжиговых машин, аварийного обрушения кровли в цехе производства окатышей №2 на СевГОКе в декабре 2012 года, а также снижением объемов производства на 73 тыс. тонн на ЦГОКе в результате выполнения планового капитального ремонта обжиговой машины в октябре 2012 года.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году по сравнению с 2011 годом группа "Метинвест" сократила производство стали на 13% - до 12,459 млн тонн, добыча коксующегося угля увеличилась на 3% и составила 11,623 млн тонн, а производство общего железорудного концентрата увеличилось на 1% - до 36,224 млн тонн.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.