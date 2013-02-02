На Запорожье из-за незаконной добычи песка повреждена дамба Каховского водохранилища

Дамба Каховского водохранилища в Запорожской области была повреждена из-за незаконной добычи песка для строительства.

Как передает «5 канал», вследствие этого возле дамбы образовалась огромная воронка. Теперь райцентру Каменка-Днепровская грозит затопление во время весеннего наводнения.

Местная власть срочно ищет средства, чтобы восстановить сооружение.

В то же время, правоохранители выясняют, почему предприниматель добывал здесь песок без разрешительных документов. По двум статьям Уголовного кодекса ему грозит заключение до 5 лет.

Как отметил пресс-секретарь запорожской милиции Александр Вовкодав, "по предварительным подсчетам, было вывезено более тысячи тонн песка. Уровень котлована опустился на 6 метров ниже уровня воды. Есть все основания утверждать, что в случае паводка дамба могла бы не выдержать, и водные массы хлынули бы в населенный пункт. Масштабы такой катастрофы переоценить трудно».

Он подчеркнул, что по данному факту открыто уголовное производство.