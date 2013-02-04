"АрселорМиттал Кривой Рог" в 2012 году инвестировал в охрану труда 183 млн грн

Один из крупнейших металлургических комбинатов «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР), входящий в металлургическую корпорацию ArcelorMittal, в 2012 году инвестировал в охрану труда и меры безопасности 183,2 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба комбината.

"В 2012 году инвестиции в охрану труда и меры по промышленной безопасности составили 183,2 млн грн", - отмечает пресс-служба.

Согласно сообщению, средства на создание безопасных условий труда на рабочих местах, предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний выделяются в размере 0,6% от суммы реализованной продукции предприятия за предыдущий год.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.