Узбекистан жестко ограничил импорт товаров

Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление, согласно которому в страну будет существенно ограничен импорт товаров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на независимый узбекский информационный портал "Узметроном".

Постановление "О мерах по дальнейшему повышению конкурентоспособности отечественной продукции и усилению борьбы с незаконным ввозом товаров" указывает на необходимость "критически пересмотреть перечень ввозимых товаров повседневного спроса с целью сокращения их ввоза в страну".

"В перечне окажется всё - от предметов личной гигиены до строительных материалов и бытовой техники. Теоретически огромный дефицит товаров, а в магазинах Узбекистана свыше 90% товаров импортные, должны восполнить отечественные производители", - пишет издание.

Со ссылкой на неназванного эксперта издание сообщает, что с введением новых правил и так "запредельные узбекские цены" подскочат в два-три раза, а "отечественный производитель не закроет потребности, но даже если это произойдет частично, все, что произведено в Узбекистане, будет всегда на порядок хуже импортного".

Издание ожидает, что "приличный импорт в ограниченном количестве" все же будет, но "этот бизнес отдадут на откуп крупным компаниям, за которыми стоят авторитетные люди", однако потребители будут "за приличный товар платить в три-четыре раза больше".