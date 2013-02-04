Стахановский ВСЗ в 2012 году сократил производство грузовых вагонов на 26%

Одно из ведущих вагоностроительных предприятий Украины Стахановский вагоностроительный завод в 2012 году сократил производство грузовых вагонов на 25,7% по сравнению с 2011 годом - до 5060 штук. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

"За 2012 год общий объем выпуска товарной продукции на Стахановском вагоностроительном заводе составил 5060 единиц грузового подвижного состава, а выручка от их реализации составила около 3 млрд грн", - сказано в сообщении пресс-службы.

В 2012 году доля завода в общем объеме производства на рынке грузового вагоностроения стран СНГ составила 4,17%, на рынке Украины – 11,12%.

В 2012 году конечными грузополучателями подвижного состава, произведенного на предприятии, были операторские компании Российской Федерации и ближнего зарубежья. Доля экспорта в структуре поставок компании превысила 79,5%, из них 53,18% приходилось на российские компании.

«2013 год обещает быть нелегким для отрасли вагоностроения, но по объему выпуска основной продукции мы планируем выйти на уровень не ниже 2012 года», - цитирует пресс-служба председателя наблюдательного совета предприятия Эдуарда Мисевру.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году завод сократил производство грузовых вагонов на 8,4% по сравнению с 2010 годом - до 6810 штук.

Справка УНИАН. ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» является одним из лидеров машиностроения Украины. Более 45 лет завод специализируется на выпуске грузового подвижного состава, не имеющего аналогов по уровню качества на всем постсоветском пространстве.

В настоящее время на железные дороги стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья предприятие выпускает более 10 видов грузовых вагонов.

Завод экспортирует до 95% производимой продукции. Основные покупатели его продукции – государственные предприятия и частные компании Украины, России, Узбекистана, Казахстана, а также стран Балтии.

Завод контролирует группа банка «Финансы и кредит» Константина и Олега ЖЕВАГО.