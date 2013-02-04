Инвестаналитики ожидают снижение показателя EBITDA группы «Метинвест» на 46%

Крупнейшая украинская горно-металлургическая группа "Метинвест" в 2012 году по сравнению с 2011 годом может снизить показатель EBITDA на 46% - до 1,9 млрд долл., сообщает пресс-служба инвестиционной компании Concorde Capital со ссылкой на аналитика Романа Тополюка.

"По нашей оценке, показатель EBITDA «Метинвеста» в 2012 году по сравнению с 2011 годом упадёт на 46% до 1,9 млрд долл.", - сказал Р.Тополюк.

В 2013 году, по прогнозу аналитика, EBITDA группы останется на уровне 2012 года.

Показатель EBITDA является одним из ключевых корпоративных финансовых показателей, показывая прибыль компании до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации.

По мнению аналитика, переход группы к продаже большего количества железной руды за счет продажи меньшего количества готового проката может оказать некоторую поддержку уровню рентабельности, так как EBITDA маржа «Метинвеста» упала до 16% за девять месяцев 2012 года по сравнению с показателем на уровне 25% в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, металлургический холдинг «Метинвест» за 9 месяцев 2012 года получил чистую прибыль в размере 420 млн долл., а показатель EBITDA компании за этот период составил 1,531 млрд долл. с маржой в 16%.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

В 2012 году группа сократила производство стали к предыдущему году на 13% - до 12,459 млн тонн, добыча коксующегося угля увеличилась на 3% и составила 11,623 млн тонн, а производство общего железорудного концентрата увеличилось на 1% - до 36,224 млн тонн.