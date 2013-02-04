«Еврокар» сменил генерального директора

Собрание акционеров одного из крупнейших украинских производителей автомобилей "Еврокар" (Закарпатская область) приняло решение о назначении Игоря Царенко новым генеральным директором предприятия. Об этом сказано в документе, текстом которого располагает УНИАН.

При этом отмечается, что И. Царенко назначен на должность гендиректора на период до 31 марта 2014 года.

В документе также говорится, что бывший генеральный директор - Алексей Ягичев освобожден от должности на основании собственного заявления. Вместе с тем, другим решением собрания акционеров А.Ягичев назначен членом Наблюдательного совета.

А.Ягичев занимал должность генерального директора "Еврокара" с сентября 2011 года по 31 января 2013 года.

Справка УНИАН. "Еврокар" входит в группу компаний "Атолл Холдинг" (Киев). До кризиса компания производила автомобили моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, но в текущем году сосредоточилась на выпуске исключительно автомобилей Skoda.