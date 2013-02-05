«Запорожсталь» в январе увеличила производство стали на 10%

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины - комбинат «Запорожсталь», входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", в январе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличил объёмы производства стали на 9,9% - до 329,1 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Согласно сообщению, в первом месяце 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросли объёмы производства чугуна на 4,3% - до 279 тыс. тонн, а также проката - на 7,4% - до 282,5 тыс. тонн.

В пресс-службе отметили, что увеличение объёмов производства в январе 2013 года связано с активным внедрением организационных и технологических мероприятий на комбинате, а также за счет использования резервов эффективности и снижения операционных потерь.

В сообщении сказано, что в январе 2013 года достигнут самый низкий показатель по расходу скипового кокса в доменном цехе - 374 кг/т чугуна, до этого лучший показатель был в сентябре 2012 года -378 кг/т чугуна, а также отмечен рост производства чугуна за одни номинальные сутки в январе 2013 г. – 9 235 тонн (в январе 2012 г. – 8721 тонна).

На предприятии также отметили, что в отчетном периоде по сравнению с январем 2012 года отгрузка товарного проката выросла на 7,6% - 281 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году «Запорожсталь» планирует сохранить объёмы производства металлопродукции на уровне 2012 года.

При этом в 2012 году «Запорожсталь» сократила производство стали на 0,7% по сравнению с 2011 годом - до 3,785 млн тонн, а производство чугуна выросло на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

В 2013 году комбинат планирует инвестировать в модернизацию 830 млн грн, что в 2,5 раза больше, чем в 2012 году.

Кроме этого в 2012 году по сравнению с 2011 годом комбинат увеличил объём поставок тонкого листа на 5,5% до 639,3 тыс. тонн,

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

30 июля 2012 года Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь».

В результате двух этапов сделки «Метинвест» вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината «Запорожсталь» (в том числе у «Метинвеста» - 49,032%, у группы инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе «Индустриал» акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.