Boeing подала иск на 350 млн долл. против КБ «Южное»

Американская авиастроительная корпорация Boeing подала иск на сумму 350 млн долларов против украинского КБ «Южное» и российской аэрокосмической корпорации «Энергия» на возмещение своих инвестиций в обанкротившемся международном проекте «Морской старт», сообщает Bloomberg.

Согласно иску, поданному 1 февраля в федеральный суд Лос-Анджелеса, украинская и российская компания не выплатили корпорации «Boeing» объем платежей, связанный с ее долевым участием в проекте, который был основан в 1995 году с целью коммерческого запуска спутников с плавучей платформы, расположенной в Тихом океане.

По информации Bloomberg, после неудачного запуска ракетоносителя с платформы «Морской старт» в 2007 году, интенсивность запусков снизилась. Более того, в 2009 году компания по управлению проектом «Морской старт» объявила о банкротстве и начала процесс реорганизации. С 2010 года 95% уставного капитала реорганизованной компании по управлению проектом были сконцентрированы в дочерней структуре корпорации «Энергия» - компании Energia Overseas Ltd, основанной в Берне (Швейцария). Корпорации «Boeing» и норвежской компании «Aker ASA (AKER)», также участвовавшим в проекте, остались только 5% «Морского старта».

По информации Bloomberg, на данный момент комментариев от представителей проекта «Морской старт», а также от представителей украинского КБ «»Южное» и российской корпорации «Энергия» не поступало.

Справка УНИАН. ГП «КБ «Южное» является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в мире конструкторских бюро, владеющим передовыми технологиями и участвующим в программах «Морской старт», «Наземный старт», «Днепр», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». До 98% бюджета КБ формируют коммерческие проекты сотрудничества с ракетно-космическими предприятиями России, Казахстана, Европы, США, Бразилии.

Проект «Морской старт» - пока единственный в мире проект, который осуществляет запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного местоположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно большей массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны.