Янукович поручил Азарову создать рабочую группу по вопросам поддержки ГМК

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову создать рабочую группу по вопросам предоставления поддержки предприятиям горно-металлургического комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, поручение дано с целью создания условий для дальнейшего развития и оздоровления финансово-экономического состояния предприятий горно-металлургического комплекса, обеспечения их стабильной работы и выполнения социальных обязательств.

Как отмечается в поручении главы государства, к работе в группе должны быть привлечены руководители органов исполнительной власти, владельцы и руководители предприятий, представители профсоюзов, профессиональных общественных объединений, ученые, эксперты.