Короленко назначен министром промышленной политики Украины

Президент Украины Виктор Янукович своим Указом № 70/2013 назначил Михаила Короленко министром промышленной политики Украины. Текст указа от 5 февраля обнародован на официальном сайте главы государства. Справка УНИАН. Короленко Михаил Константинович родился 20 апреля 1962 года в г. Кривой Рог. В 1986 году закончил Криворожский горнорудный институт, специальность - обогащение полезных ископаемых, квалификация - горный инженер обогатитель. Депутат Днепропетровского областного совета 5 созыва, секретарь Постоянной комиссии областного совета по вопросам использования природных ресурсов. Председатель правления открытого акционерного общества «Южный горно-обогатительный комбинат». Герой Украины. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый состав Кабинета министров (фото)

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