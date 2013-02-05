Короленко назначен министром промышленной политики Украины
Президент Украины Виктор Янукович своим Указом № 70/2013 назначил Михаила Короленко министром промышленной политики Украины.
Текст указа от 5 февраля обнародован на официальном сайте главы государства.
Справка УНИАН. Короленко Михаил Константинович родился 20 апреля 1962 года в г. Кривой Рог.
В 1986 году закончил Криворожский горнорудный институт, специальность - обогащение полезных ископаемых, квалификация - горный инженер обогатитель.
Депутат Днепропетровского областного совета 5 созыва, секретарь Постоянной комиссии областного совета по вопросам использования природных ресурсов.
Председатель правления открытого акционерного общества «Южный горно-обогатительный комбинат».
Герой Украины.
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