Короленко назначен министром промышленной политики Украины

13:03, 05 февраля 2013
Промышленность
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Президент Украины Виктор Янукович своим Указом № 70/2013 назначил Михаила Короленко министром промышленной политики Украины.

Текст указа от 5 февраля обнародован на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. Короленко Михаил Константинович родился 20 апреля 1962 года в г. Кривой Рог.

В 1986 году закончил Криворожский горнорудный институт, специальность - обогащение полезных ископаемых, квалификация - горный инженер обогатитель.

Депутат Днепропетровского областного совета 5 созыва, секретарь Постоянной комиссии областного совета по вопросам использования природных ресурсов.

Председатель правления открытого акционерного общества «Южный горно-обогатительный комбинат».

Герой Украины.

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