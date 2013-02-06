Чистый убыток ArcelorMittal за 2012 год составил 3,7 млрд долл. против прибыли годом ранее

Чистый убыток крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal SA за 2012 год составил 3,72 миллиарда долларов против прибыли в 2,26 миллиарда долларов в 2011 году, передает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение компании.

Чистый убыток в пересчете на одну обыкновенную акцию по итогам прошлого года составил 2,41 доллара против чистой прибыли на уровне 1,46 доллара в предыдущем году.

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