В доке Херсонского судоремонтного завода горит сухогруз. Судьба одного члена экипажа неизвестна

6 февраля в 2.00 в доке Херсонского судостроительного и судоремонтного завода во время ремонтных работ на сухогрузе „Корстень” возник пожар.

Шесть членов экипажа покинули судно самостоятельно, судьба одного члена экипажа пока неизвестна, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Огнем уничтожена надстройка сухогруза на площади 400 кв. м.

К тушению пожара привлечены шесть пожарно-спасательных отделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работает оперативная группа Территориального управления ГСЧС в Херсонской области.