Постпред Украины в СНГ: За полгода число участников Зоны свободной торговли удвоилось

Постоянный полномочный представитель Украины при координационных институтах Содружества Независимых Государств Иван Бунечко в интервью УНИАН рассказал об активном расширении Зоны свободной торговли стран-участниц СНГ, о нынешнем сопредседательстве и ожидающемся в будущем году председательстве Украины в Содружестве.

- Иван Григорьевич, одним из наиболее резонансных событий во взаимоотношениях стран Содружества независимых государств в последние годы стало подписание Договора о зоне свободной торговли. В прошлом году Украина подписала и ратифицировала этот договор. Кстати, как и Беларусь. Сколько стран СНГ на сегодня охватывает ЗСТ?

– Договор о зоне свободной торговли подписали 8 государств-участников СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан и Украина.

Украина стала третьей страной, которая ратифицировала договор. С 20 сентября 2012 года он вступил в силу для трех ратифицировавших документ стран - Украины, России и Беларуси.

А на сегодня договор вступил в силу еще для трех государств – для Армении с 16 октября 2012 года, для Казахстана и Молдовы с 8 и 9 декабря 2012 года, соответственно. Киргизия и Таджикистан пока договор не ратифицировали.

Таким образом, договор о ЗСТ уже вступил в силу для шести государств из восьми. И это произошло в течение последних нескольких месяцев, что свидетельствует об активизации процесса.

Кроме того, продолжаются переговоры о присоединении к договору Узбекистана, в частности, 13 марта 2013 года в отделении Исполкома СНГ в Москве должно состояться согласительное совещание государств–участников СНГ по этому вопросу.

- Можно ли уже говорить о каких-то конкретных результатах для Украины от действия этого договора?

- Поскольку с момента вступления в силу договора прошло совсем немного времени, говорить о результатах еще рано. Уместнее акцентировать на преимуществах документа, который является целостным, заменяющим около сотни многосторонних и двусторонних договоров, заключенных Украиной в основном в первой половине 90-х годов прошлого столетия. Кроме положений, регулируюших торговые отношения и торговые режимы государств-участников СНГ, в нем сформирован общий перечень изъятий из режима свободной торговли и определены пути и механизмы их сокращения. Договор полностью базируется на принципах и соглашениях ГАТТ/ВТО.

Существенно сокращено количество изъятий из режима свободной торговли при импорте. Фактически осталось всего три товара: спирт, сахар и табачные изделия –пошлины на них сохраняются только до 1 января 2015 года.

Кроме того, стороны согласились не использовать технические, санитарные и фитосанитарные меры в качестве барьеров для торговли. Нетарифные ограничения полностью отменены.

Договором прописана процедура, предусматривающая независимое рассмотрение спора в арбитражной комиссии.

- Один из наиболее важных — вопрос с экспортными пошлинами...

- Да, страны, подписавшие договор о ЗСТ, договорились «заморозить» экспортные пошлины на существующем уровне и через шесть месяцев после вступления договора в силу приступить к переговорам по их поэтапной отмене.

В частности, украинская сторона подготовила проект Протокола о поэтапной отмене экспортных пошлин. 21 января т.г. этот документ был направлен правительствам стран - сторон договора, а 28-29 марта текущего года в Москве планируется провести первое заседание экспертной группы по его рассмотрению.

- Определены ли уже проекты первоочередных документов?

- Необходимо отметить, что уже на первых этапах реализации договора стороны договорились подготовить и подписать ряд международных документов, предусматривающих дальнейшее расширение сотрудничества в рамках СНГ. К ним относятся: вышеупомянутый Протокол о поэтапной отмене экспортных пошлин; Соглашение о свободной торговле услугами; Соглашение по транзиту трубопроводным транспортом; Протокол, определяющий обязательства сторон в отношении правил и процедур регулирования сферы государственных закупок.

Причем, первые три документа уже разработаны, в том числе, Украиной – два. В конце прошлого года состоялись первые заседания рабочих групп государств-участников договора по обсуждению проектов соглашений о торговле услугами и транзиту трубопроводным транспортом. В самое ближайшее время намечается приступить к обсуждению остальных проектов документов.

- В прошлом году, как и годом ранее, в политических и бизнес-кругах Украины наиболее обсуждаемыми были так называемые “векторные” вопросы: куда двигаться стране - в Таможенный союз или Евросоюз. Не отошло ли для нашей страны Содружество независимых государств на второй план?

- В 2012 году Украина продолжила активно участвовать в работе Содружества, был проведен ряд важных мероприятий, в первую очередь, заседание Совета глав правительств СНГ, прошедшее 28 сентября в Ялте. Также состоялись заседания отраслевых советов, экспертных групп, различные мероприятия спортивного, научного, культурного характера.

Украина подписала более 120 из 150 документов, рассмотренных на заседаниях руководящих органов СНГ, проходивших на максимально высоком уровне.

Также по инициативе Украины было принято Заявление глав правительств государств – участников СНГ в связи со вступлением в силу Договора о зоне свободной торговли, подписаны Решение о Комплексе мероприятий на 2012-2014 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2020 года и Решение о подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также другие важные документы о сотрудничестве в различных сферах деятельности Содружества.

- За минувший год присоединилась ли Украина к тем органам отраслевого сотрудничества СНГ, в работе которых ранее не принимала участия?

- Для присоединения к ряду отраслевых советов Содружества необходимо подписать международно-правовые документы СНГ, в которых идет речь не только о работе конкретного совета, но и об общих принципах сотрудничества в той или иной области. В связи с этим иногда процесс такого присоединения растягивается на пару лет и ему предшествуют непростые внутригосударственные процедуры - зачастую вопрос рассматривается не одним, а несколькими министерствами и ведомствами Украины, среди которых всегда присутствуют Министерство иностранных дел и Министерство юстиции.

Тем не менее, этот процесс идет. Так, в прошедшем году Украина продолжила внутригосударственную работу, необходимую для присоединения к Совету по гуманитарному сотрудничеству, Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества, Совету по физической культуре и спорту, а также ряду других органов гуманитарной сферы СНГ.

К примеру, в июле прошлого года наша страна выполнила внутригосударственные процедуры по подписанному Украиной еще в 2005 году Соглашению о гуманитарном сотрудничестве государств–участников СНГ.

Кроме этого, 16 января уже нынешнего года мы проинформировали Исполком СНГ о присоединении Украины к Координационному совету по информатизации при Региональном содружестве в области связи.

Хочу отметить, что Украина проводит работу и рассматривает возможность присоединения, в основном, к органам Содружества гуманитарной, социальной, научно-исследовательской сфер. Это не потребует от нас дополнительных финансовых затрат и не накладывает на нашу страну каких-либо политических обязательств. Мы лишь заполняем присутствовавшие до этого «белые пятна» на карте сотрудничества Украины с СНГ.

- Как известно, на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде 5 декабря прошлого года принято решение о председательстве в Содружестве Беларуси и сопредседательстве Украины и Туркменистана. Каким образом выбирается председательствующая страна и как осуществляется председательство? Кроме этого, не могли бы Вы уточнить, почему Украина выбрана в качестве сопредседательствующего государства, какие обязанности налагает сопредседательство?

- Председательство в СНГ происходит на основе принципа ротации в порядке русского алфавита названий государств - так определено «Положением о председательстве в СНГ», подписанным в 2008 году всеми странами Содружества.

Страна имеет право отказаться от председательства, что и случилось в прошлом году - по определенным причинам Узбекистан решил не становиться председательствующей стороной в СНГ.

Поэтому Исполнительный комитет Содружества обратился к следующей в порядке алфавита стране – Украине. Однако, в нынешнем году наша страна председательствует в ОБСЕ, и главенствование в сразу двух значимых международных организациях представляется очень сложным. Поэтому Украина пояснила Исполкому, что хотела бы председательствовать в ранее планируемые сроки, то есть, в 2014 году. Поэтому Исполнительный комитет обратился к Беларуси с аналогичной просьбой, на что получил положительный ответ. Выразили поддержку Беларуси и другие страны Содружества.

Что касается сопредседательства - предшествующие и последующие председатели в СНГ назначаются на эти роли и оказывают содействие текущему председательствующему в его деятельности. Именно таким образом были выбраны на роли сопредседательствующих Украина и Туркменистан. При необходимости председательствующее государство может передавать сопредседателям свои полномочия по отдельным вопросам работы Содружества.

- То есть, Украина будет председательствовать в СНГ в 2014 году. А в чем заключаются обязанности председательствующей страны?

- В целом это - организация работы органов СНГ, координация действий по выполнению означенных приоритетов, осуществление мониторинга хода выполнения решений органов Содружества и ряд других функций.

Как правило, на территории председательствующего государства проводится, как минимум, одно заседание Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел СНГ. Представители председательствующего государства возглавляют заседания высших органов СНГ, а также заседания Совета постоянных полномочных представителей государств-участников Содружества при уставных и других органах СНГ и Комиссии по экономическим вопросам при Экономсовете СНГ.

В нынешнем году мы будем внимательно следить за работой белорусской стороны в качестве председательствующей в Содружестве, а во второй половине года приступим к подготовке концепции и плана председательства Украины в СНГ с учетом, в том числе, опыта белорусской стороны.

Павел Шаройко (собкор УНИАН в РБ)