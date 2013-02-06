Назначен новый президент судостроительного завода «Океан»

Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «Николаевский судостроительный завод «Океан» назначил президентом предприятия Василия Федина, который является генеральным директором Херсонского судостроительного завода.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по связям с общественностью «Смарт-холдинга», соответствующее решение орган управления общества принял 4 февраля.

В то же время Набсовет удовлетворил заявление Владимира Михайлюка об уходе с должности президента предприятия по согласованию сторон.

По предоставленной информации, первоначальной задачей, поставленной Наблюдательным советом НСЗ «Океан» перед новым руководителем, является расширение портфеля заказов для обеспечения безубыточной деятельности предприятия и выполнения социальных обязательств перед работниками завода.

«Предприятие, как и вся судостроительная отрасль, находится в непростой ситуации. Главная на данный момент задача - привести на завод заказы, показать клиентам, что мы можем создавать конкурентоспособную продукцию. Увеличение объемов производства – это и своевременная зарплата корабелов, и средства, необходимые для долгосрочного развития «Океана», - прокомментировал свое назначение В.Федин.

В.Федин уже возглавлял Николаевский судостроительный завод «Океан» с ноября 2011 года по июнь 2012 года. Он также сохранит должность генерального директора ПАО «Херсонский судостроительный завод», который входит в состав судостроительного субхолдинга компании «Смарт-холдинга» - Smart Maritime Group.

Справка УНИАН. Smart Maritime Group (SMG) – крупнейший судостроительный холдинг Украины. Основан в 2009 году для управления морехозяйственными активами «Смарт-холдинга». SMG объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины – Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод. В состав субхолдинга также входит порт «Очаков» (Днепро-Бугский лиман, Николаевская область).

«Смарт-холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, банковский сектор, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство. Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является бизнесмен Вадим Новинский.