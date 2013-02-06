В марте состоится первое заседание экспертной группы по отмене экспортных пошлин в рамках ЗСТ СНГ

Минск. 28-29 марта 2012 года в Москве планируется провести первое заседание экспертной группы по рассмотрению Протокола о поэтапной отмене экспортных пошлин в рамках Договора о зоне свободной торговли Содружества.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь сообщил Постоянный полномочный представитель Украины при координационных институтах Содружества Независимых Государств Иван Бунечко.

И.Бунечко напомнил, что страны-участники ЗСТ СНГ договорились «заморозить» экспортные пошлины на существующем уровне и через шесть месяцев после вступления Договора в силу приступить к переговорам по их поэтапной отмене.

«В частности, украинская сторона подготовила проект Протокола о поэтапной отмене экспортных пошлин. 21 января т.г. этот проект был направлен в правительства сторон Договора, а 28-29 марта т.г. в Москве планируется провести первое заседание экспертной группы по его рассмотрению», - сообщил постпред Украины в СНГ.

И. Бунечко подчеркнул, что стороны согласились не использовать технические, санитарные и фитосанитарные меры в качестве барьеров для торговли.

«Нетарифные ограничения полностью отменены», - отметил И. Бунечко. «Договором прописана процедура, предусматривающая независимое рассмотрение спора в арбитражной комиссии», - добавил постпред Украины.

Он отметил, что Договором существенно сокращено количество изъятий из режима свободной торговли при импорте.

«Фактически осталось всего три товара: спирт, сахар и табачные изделия – и пошлины на них сохраняются только до 1 января 2015 года», - сказал И. Бунечко.

Более подробно об активном расширении Зоны свободной торговли стран-участниц СНГ, о нынешнем сопредседательстве Беларуси и ожидающемся в будущем году председательстве Украины в Содружестве читайте в эксклюзивном интервью "Постпред Украины в СНГ: За полгода число участников Зоны свободной торговли удвоилось", которое Иван Бунечко дал собственному корреспонденту УНИАН в РБ.

Справка УНИАН. Договор о зоне свободной торговли 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге (РФ) подписали 8 государств-участников СНГ: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан и Украина.

Украина стала третьей страной, которая ратифицировала Договор. С 20 сентября 2012 года он вступил в силу для трех ратифицировавших документ стран - Украины, России и Беларуси. На данный момент договор вступил в силу еще для трех государств – Армении (с 16 октября 2012 г.), Казахстана и Молдовы (с 8 и 9 декабря 2012 г.).