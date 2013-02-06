ЗАЗ в 2012 году сократил производство авто на 30%

Крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины Запорожский автомобилестроительный завод (Запорожье) в 2012 году сократил производство автомобилей на 29,9%, или 18,17 тыс. единиц по сравнению с 2011 годом - до 42 695 единиц, говорится в официальном сообщении предприятия.

В 2012 году завод также реализовал на экспорт на 8 234 автомобиля меньше, чем в 2011 году, когда заводом было произведено 60 862 автомобиля и отправлено на экспорт 29 341 автомобиль.

Из автомобилей, произведенных заводом в 2012 году, 4 861 автомобиль Chance, 5 800 автомобилей Sens, 4984 автомобиля Lanos, 721 – «Lanos-фургон», 2 853 — Forzа, 11 550 - Vida, 8 429 - А13, 1 440 - КIА, 290 – ТАТА, а также 615 автобусов.

Как сообщал УНИАН, на данный момент ПАО «ЗАЗ», после месяца работы в дежурном режиме, возобновило производство автомобилей. Первую партию готовых автомобилей 2013 года планируется сдать в начале второй декады февраля. План производства на 1 квартал составляет 4 000 автомобилей.

В 2013 году «ЗАЗ» планирует произвести около 30 000 автомобилей.

Справка УНИАН. ПАО «ЗАЗ» – крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в Корпорацию «УкрАВТО».

В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех регионах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.