«Антонов» представит свои самолеты на выставке в Индии

Государственное предприятие «Антонов» представит региональные реактивные самолеты семейства Ан-148 и Ан-158 на международной аэрокосмической выставке AeroIndia’2013 в Индии.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

"ГП "Антонов" предлагает свои новые самолеты, которые могут найти широкое применение в Индии и других странах Юго-Восточной Азии, в их числе – региональные реактивные самолеты семейства Ан-148 и Ан-158", - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, региональные реактивные самолеты семейства Ан-148 и Ан-158 успешно прошли испытания в условиях высоких температур (до +40С) и высокогорья.

"В ходе эксплуатации самолеты Ан-148 подтвердили способность выполнять полеты на различных воздушных трассах, включая маршруты с высокой интенсивностью полетов, в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, при этом Ан-148 и Ан-158 способны базироваться на широкой сети аэродромов и приземляться в условиях практически нулевой видимости.

"Потребность рынка Индии до 2025 года в самолетах такого класса оценивается в 80 машин", - отметили в пресс-службе.

Госпредприятие «Антонов» также разрабатывает ряд новых самолетов семейства, а именно: Ан-148-200 пассажировместимостью 89 человек, самолет повышенного комфорта Ан-148-300, который сможет доставлять пассажиров на дальность до 7000 км.

"На основе Ан-148-300 предприятие создает перспективный авиационный комплекс морского патрулирования Ан-148-300МП", - сказано в сообщении.

На предприятии отметили, что самолет Ан-148-300МП будет предназначен для выполнения задач морского патрулирования и разведки, патрулирования и противодействия нарушителям, разведки электромагнитных излучений, разведки средств связи, мониторинга загрязнений окружающей среды, поиска и спасения на море, доставки воинского снаряжения с размещением грузов в кабине.

Данный самолет предприятие планирует представить в рамках тендеров, проводимых министерством обороны Индии на закупку морских патрульных самолетов.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

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