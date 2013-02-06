"Метинвест" в 2012 году инвестировал в Северный ГОК 1,2 млрд грн, в Центральный ГОК - 430 млн грн

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» в 2012 г. инвестировала в приобретение горной техники и проекты капитального строительства одного из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы «Северный горно-обогатительный комбинат» (СевГОК) более 1,17 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба СевГОКа.

"Метинвест» в рамках долгосрочной инвестиционной программы в 2012 году вложил более 1,17 млрд грн в приобретение горной техники и проекты капитального строительства Северного ГОКа" - отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, в 2012 году компания инвестировала более 1,03 млрд грн в проекты капитального строительства и капитальный ремонт оборудования СевГОКа, где основными проектами 2012 года на предприятии стали строительство циклично-поточной технологии и капитальный ремонт обжиговой машины.

При этом инвестиции в приобретение горной техники для СевГОКа в 2012 году составили более 141 млн грн.

"Инвестиции позволили Северному комбинату повысить эффективность производства, уровень промышленной безопасности, значительно улучшить условия труда, а также снизить энергозатраты комбината", - цитирует пресс-служба генерального директора комбината Андрея Левицкого.

Он также отметил, что предприятие работает на перспективу и реализует масштабный инвестиционный проект - строительство циклично-поточной технологии в Первомайском карьере, который позволит обеспечить рост объёмов добычи руды, снизит себестоимость производства и количество техногенных нагрузок на окружающую среду.

Справка УНИАН. ПАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн тонн окатышей.

В 2012 г. Северный горно-обогатительный комбинат увеличил производство железорудного концентрата на 0,9% - до 14,558 млн тонн.

СевГОК входит в Горнорудный дивизион группы «Метинвест».

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

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"Метинвест" в 2012 г. инвестировал в приобретение горной техники и проекты капстроительства ЦГОКа 430 млн грн

Киев. 6 февраля. УНИАН. Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» в 2012 г. инвестировала в приобретение горной техники и проекты капитального строительства одного из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы "Центральный горно-обогатительный комбинат" (ЦГОК) около 430 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Центрального ГОКа.

"Метинвест" в рамках долгосрочной инвестиционной программы в 2012 году вложил около 430 млн грн в приобретение горной техники и проекты капитального строительства Центрального ГОКа", - отметили в сообщении.

Согласно сообщению, в 2012 году Метинвест инвестировал более 292 млн грн в проекты капитального строительства и капитальный ремонт оборудования Центрального ГОКа, а основным проектом 2012 года на предприятии стала разработка железосодержащих песков на хвостохранилище комбината.

Инвестиции в приобретение горной техники для Центрального ГОКа в 2012 году составили более 137 млн грн.

«В 2012 году комбинат реализовал масштабную инвестиционную программу, что дало возможность в значительной мере модернизировать производство и досрочно выполнить план по выпуску готовой продукции", - цитирует пресс-служба комбината генерального директора Павла Тимошенко.

Он также отметил, что 10 декабря комбинат произвел 6 млн тонн концентрата, а ровно через неделю – 2,2 миллиона тонн окатышей.

Справка УНИАН. ПАО «Центральный горно-обогатительный комбинат» – единственное предприятие в Украине, которое одновременно использует открытый и подземный способы добычи руды, а также перерабатывает отходы обогащения. Предприятие специализируется на добыче, переработке и производстве сырья для металлургической промышленности – окатышей и железорудного концентрата.

Годовая производственная мощность комбината составляет более 5,9 млн тонн железорудного концентрата и свыше 2,2 млн тонн окатышей.

Центральный ГОК входит в группу «Метинвест».