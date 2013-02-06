«ЕВРАЗ Груп» в 2012 году сократила производство стали на своих предприятиях в Украине на 4,7%

Российская горно-металлургическая группа «ЕВРАЗ», контролирующая деятельность ряда украинских предприятий, в 2012 г. сократила производство стали на своих предприятиях в Украине по сравнению с 2011 годом на 4,7% - до 820 тыс. тонн, сообщили УНИАН в компании.

Согласно сообщению, производство чугуна сократилось на 0,6% - до 857 тыс. тонн, а стальной продукции - на 4,7% до 702 тыс. тонн.

"В целом в 2012 году объёмы производства как стали, так и стальной продукции снизились на 5% по сравнению с 2011 годом из-за плановых ремонтных работ доменных печей, в конвертерном и кислородно-конвертерном цехах", - сообщают на предприятии.

В 4-м квартале 2012 года по сравнению с третьим кварталом производство чугуна упало на 8,4% - до 208 тыс. тонн, стали - на 19,7% - до 167 тыс. тонн, стальной продукции - на 3,7% - до 156 тыс. тонн.

На предприятии отметили, что в четвертом квартале 2012 года по сравнению с третьим, производство стали упало из-за планового ремонта конвертерного цеха на «ЕВРАЗ - ДМЗ им. Петровского», который начался в средине сентября и продолжался до конца октября.

В 1-м квартале 2013 года проведение капитальных ремонтов на «ЕВРАЗ - ДМЗ им. Петровского» не планируется.

Согласно сообщению, производство аглоруды на горно-обогатительном комбинате "Сухая Балка" в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилось на 6,6% - до 2,608 млн тонн.

В 4-м квартале 2012 года по сравнению с третьим кварталом производство аглоруды на "Сухой Балке" увеличилось на 3,8% - до 580 тыс. тонн, несмотря на перепуск скиповой подъемной установки на шахте «Юбилейная», который начался в середине сентября и продолжился до середины ноября.

Средние цены реализации украинской аглоруды упали на 27,9% - до 61 долл./тонну (условия поставки товара - франко-завод).

Справка УНИАН. "EVRAZ-Груп" является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией, а также производителем ванадия с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии и Южной Африке.

«ЕВРАЗу» принадлежат три украинских коксохимических предприятия – коксохимический завод ПАО «ЕВРАЗ Баглейкокс», ПАО «ЕВРАЗ Днепродзержинский коксохимический завод» (ЕВРАЗ ДКХЗ) и Днепропетровский коксохимический завод («Днепрококс»), который с апреля 2011 г. входит в структуру «ЕВРАЗ ДМЗ им. Петровского», и один горно-обогатительный комбинат ПАО «ЕВРАЗ Сухая Балка».

Evraz приобрел у Lanebrook украинские ГОК "Сухая Балка" (99,25% акций), Днепропетровский металлургический завод им.Петровского (95,57%), коксохимический завод "Баглейкокс" (93,74%), "Днепрококс" (98,65%) и Днепродзержинский коксохимзавод (93,83%) у группы "Приват".