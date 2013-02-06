Для поддержки экономики нужна стратегия стимулирования экспорта - эксперты

Для поддержки и развития украинской экономики власти должны разработать стратегию и программы стимулирования украинского экспорта.

Такое мнение высказали участники экспертного форума «Украина 2013: прогноз», состоявшегося 6 февраля в Киеве.

В частности, по словам народного депутата Украины Петра Порошенко, стимулирование отраслей, продукция которых может экспортироваться из Украины, может быть эффективнее для экономического развития, чем программы импортозамещения.

«Программа импортозамещения не имеет перспектив», - сказал он.

Кроме того, П.Порошенко отметил, что «в ближайшие 2-3 года на мировом рынке металла не будет роста, поэтому необходимо развивать другие производства».

Член Совета Нацбанка Украины Роман Шпек, в свою очередь отметил, что «программа испортозамещения — не эффективная с точки зрения использования финансовых ресурсов».

«Государственная программка развития, которая называлась сначала госпрограммой импортозамещения, это мелкий микроменеджмент, в котором я не вижу перспектив. Чтобы мы могли стимулировать внутреннее производство, нужно создать внутреннюю конкуренцию. Нужна программа, которая будет стимулировать украинский экспорт, она будет самой лучшей. В современном мире производить товары только для украинского рынка невозможно. Почему в России не покупают наш сыр? Потому, что мы его сами не едим», - сказал он.

Народный депутат от Партии регионов, почетный президент АО «УПЭК» и заместитель главы Совета Федерации работодателей Украины Анатолий Гиршфельд отметил, что сегодня в Украине «нужно поддерживать те отрасли, которые могут экспортировать свою продукцию, но не только как сырье, а как конечный продукт».

«Металлургическая и химическая промышленность Украины долго были основной экспорта, но сегодня они неконкурентны на мировых рынках. Как только падает мировое потребление, первыми вытесняются наши металлурги. Локомотивом может стать агропромышленый комплекс. Но вместо продажи зерна мы должны продавать продукцию переработки, пищевые продукты», - сказал он.

В свою очередь, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, комментируя программы развития экономики, предлагаемые правительством, отметил, что основной недостаток этих программ — в их краткосрочности.

«Программы, которые сегодня разрабатываются, направлены на стимулирование экономики на 2013-2014 год. Они направлены не на развитие экономики, а на обеспечение электоральной поддержки на следующих выборах. Власти мало интересуются тем, что будет потом. А им нужно понять, что экономический эффект должен быть и после следующих выборов», - сказал он.

Кроме того, О.Устенко отметил, что он пока не видит предлагаемых правительством механизмов стимулирования экономики «кроме фискальной политики».