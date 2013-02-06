"Метинвест" в 2012 году инвестировал в Ингулецкий ГОК 646 млн грн

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест» в 2012 г. инвестировала в приобретение горной техники и проекты капитального строительства одного из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы "Ингулецкий горнообогатительный комбинат" (Ингулецкий ГОК) 646 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ингулецкого ГОКа.

«Метинвест» в рамках долгосрочной инвестиционной программы в 2012 году вложил более 646 млн грн в приобретение горной техники и проекты капитального строительства Ингулецкого ГОКа", - отметила пресс-служба.

Согласно сообщению, в 2012 году «Метинвест» инвестировал более 477 млн грн в проекты капитального строительства и капитальный ремонт оборудования Ингулецкого ГОКа, основным проектом 2012 года на предприятии стала оптимизация перекачки отходов обогащения.

Инвестиции в приобретение горной техники для Ингулецкого ГОКа в 2012 году составили более 169 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года Ингулецкий ГОК инвестировал 50 млн грн в обновление технопарка.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом комбинат сократил производство железорудного концентрата на 3,7% – до 13,58 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Ингулецкий ГОК» специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна, производя два вида железорудного концентрата.

Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год.

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа СКМ (71,25%) и «Смарт-Холдинг» (23,75%) совместно управляющие компанией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Метинвест" в 2012 году инвестировал в Северный ГОК 1,2 млрд грн, в Центральный ГОК - 430 млн грн