Рынок новых легковых автомобилей останется на прошлогоднем уровне - эксперты

Рынок новых легковых автомобилей в 2013 году в условиях низкой покупательной способности населения и слабого автокредитования будет, скорее всего, стагнировать на уровне прошлого года, сообщили в ходе круглого стола в Киеве участники и эксперты авторынка.

Вице-президент «ВиДи Груп» Артем Ткаченко назвал «справедливым» прогноз относительно уровня первичных продаж легковых автомобилей в 2013 году в 225 тыс. единиц.

Как сообщила в прошлом месяце Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД), в 2012 году продажи новых автомобилей в Украине снизились впервые за последние три года - на 1,5%, до 217,4 тыс. единиц.

Директор отделения стратегического развития автодилера "Атлант-М" Алексей Терещенко сообщил, что уровень продаж отечественных автомобилей в прошлом году упал на 27%, а уровень продаж иномарок увеличился на 6%.

Участники круглого стола также высказались против возможного принятия парламентом закона об утилизационном сборе на автомобильную технику, в поддержку которого выступают крупные автопроизводители Украины.

По мнению А.Ткаченко, введение такого сбора неизбежно приведет к подорожанию автомобилей и ухудшению состояния национального авторынка.

"Мы выступаем против законопроекта об утилизационном сборе и постараемся не допустить его принятия", - сказал генеральный директор ВААИД Олег Назаренко.

По оценке экспертов, введение в 2012 году странами Таможенного союза, и прежде всего Россией, утилизационного сбора привело к повышению суммарного размера ввозных пошлин до 42-45% с 35%.

Как сообщал УНИАН, по данным Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром», продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2011 году увеличились на 22,4% по сравнению с 2010 годом до 207,453 тыс. штук. В 2010 году рынок новых легковых авто в Украине составил 169,540 тыс. штук.