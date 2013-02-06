Цены производителей промпродукции в январе выросли на 0,3%

В Украине цены производителей промышленной продукции в январе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года выросли на 0,3%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По сравнению с январем 2012 года цены производителей промпродукции выросли на 1,5%.

По данным Госстата, цены на продукцию добывающей промышленности в январе 2013 года против декабря 2012 г. выросли на 2,9%, в добыче сырой нефти и природного газа — на 5,6%, металлических руд — на 2,6%, каменного угля — на 0,6%.

Продукция предприятий перерабатывающей промышленности подешевела на 0,4%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий в январе против декабря зафиксирован рост цен на 0,1%, в т.ч. в производстве молочных продуктов и мороженого - на 0,3%, в производстве хлеба и хлебобулочных изделий - на 0,9%, производстве напитков — на 1,2%. При этом произошло снижение цен в производстве сахара на 2,7%, мяса и мясных продуктов - на 0,3%.

По данным Госстата, снижение цен в производстве кокса, продуктов нефтепереработки в январе против декабря составило 1,7%, в частности такое же снижение цен зафиксировано в производстве кокса и коксопродуктов и продуктов нефтепереработки.

В химическом производстве зафиксирован рост цен на 0,1%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий — на 0,3%, производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов — на 1,4%. Цены в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий снизились на 0,8%, в производстве транспортных средств и оборудования - на 1,7%, машин и оборудования — на 0,1%.

В то же время в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции в январе цены выросли на 0,3%, производстве электрического оборудования — на 0,2%.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост тарифов на 1,1%.

Госстат отмечает, что с января 2013 года индексы цен производителей промышленной продукции подаются в соответствии с Классификацией видов экономической деятельности (ДК 009:2010).

Как сообщал УНИАН, в Украине цены производителей промышленной продукции в декабре 2012 по сравнению с ноябрем 2012 года снизились на 1,5%, а по сравнению с декабрем 2011 года выросли на 0,3%.

Цены производителей промпродукции в 2011 году выросли на 14,2%.