В декабре индекс производства базовых отраслей снизился на 4%, за 2012 год - на 1,7%

В декабре 2012 года снижение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) было на уровне ноябрьского показателя - 4% в годовом измерении, за год зафиксировано снижение - 1,7%.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).

«В декабре сохранилось снижение индекса производства базовых отраслей на 4% в годовом измерении, за год падение составило 1,7%», - говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк отмечает, что сохранение неблагоприятной экономической ситуации в странах - основных торговых партнерах Украины определило отрицательную динамику производства экспортоориентированных промышленных отраслей. Так, падение объемов производства металлургии составило 11,7% в декабре в годовом измерении и 5,2% в целом за 2012 год, в машиностроении - 18,8% и 6% соответственно.

«Именно эти отрасли имели наибольший негативный вклад в изменение промышленного производства, объемы которого сократились на 7,6% в декабре в годовом измерении и на 1,8% за год», - подчеркивают в НБУ.

В то же время в Нацбанке отмечают, что рост реальных зарплат (14,4% за год) способствовал сохранению внутреннего потребительского спроса на высоком уровне в течение всего года.

Так, рост оборота розничной торговли составил 15,9% за год и 17,6% в декабре в годовом измерении, рост объема предоставленных услуг - 8,7% за год и 0,3% в декабре в годовом измерении. Высокий внутренний потребительский спрос также способствовал развитию промышленных отраслей, направленных на обеспечение внутреннего рынка.

«В течение года улучшилась динамика пищевой промышленности - падение в январе на 1,9% в годовом измерении сменилось ростом по итогам года на 1,5%, а падение объемов производства легкой промышленности замедлилось с 12,1% в январе в годовом измерении до 5,3% за год», - говорят в НБУ.

Также указывается, что некоторое снижение инвестиционного спроса во второй половине 2012 года произошло после окончания Евро-2012 и усиления банками требований к заемщикам. Как следствие, снижение объемов строительных работ в 2012 году составило 13,8%, в последние месяцы года падение превышало 20% в годовом измерении.

Как сообщал УНИАН, валовой внутренний продукт Украины в четвертом квартале 2012 года сократился, по оперативным данным Государственной службы статистики, по сравнению с четвертым кварталом 2011 года на 2,7%, а по сравнению с третьим кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора – на 0,8%.

По данным Госстата, рост ВВП Украины в 2012 году против 2011 года составил 0,2%,

Номинальный ВВП Украины по итогам 2012 года составил - 1,4 трлн грн.

Ранее Госстат сообщал, что спад ВВП страны в ІІІ квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года составил 1,3%, во ІІ квартале - рост 3%, в I квартале - рост 2%.

В четвертом квартале 2011 года рост ВВП Украины против аналогичного периода 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 4,7% (номинальный ВВП - 364,083 млрд грн), в целом за 2011 год - 5,2% (номинальный ВВП - 1,317 трлн грн).

В Украине спад промышленного производства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года – 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) – 1,8%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.