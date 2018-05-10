Зачем чиновники "обувают" отечественный легпром

Отечественной легкой промышленности по-прежнему нелегко - объемы производства продолжают неуклонно снижаться. По итогам 2012-го отрасль продемонстрировала падение на 5,3%, и это - позитивный результат, поскольку в течение года показатель был куда хуже – свыше 9%. Аналитики уверены, что без масштабных вливаний легкую промышленность поднять не удастся. Даже, если переодеть весь госаппарат и всех депутатов разного уровня в исключительно отечественные костюмы и ботинки.

На днях вопрос был поднят премьер-министром Николаем Азаровым, но немного в другой плоскости. Он решил спасти легпром введением жестких барьеров для ввоза в страну ширпотреба импортного производства. «Мы дошли до грани. Что это за страна в 45 миллионов, которая ничего не производит с точки зрения легкой промышленности? У каждого из нас сидящих костюмы импортные, рубашки импортные, галстуки импортные, обувь импортная. Куда дальше ехать? Приехали уже. Настало время принимать самые, будем говорить, радикальные меры, которые позволят нам подняться», - сказал премьер, добавив, что «комплекс мер нужен. Не только налоговые, кредитные (преференции – ред.), но это еще и проверка качества того, что нам завозится, и серьезные барьеры на границах для некачественного ширпотреба».

Правда, Николай Янович при этом скромно умолчал о том, в рубашку, костюм и туфли какого производителя одет-обут он сам. Остается предположить, что его гардероб не отмечен ярлыками "made in Ukraine". Увы, в правительстве и прочих государственных органах ныне не модно не только изъясняться на украинском языке, но и одеваться в товары украинского пошива. Хотя качество отечественной одежды достаточно высокое - выжившие вопреки всему производители держат марку. Но этого сейчас явно недостаточно для развития отрасли и прибыльной работы предприятий.

Спич премьера был порожден докладом представителей Ассоциации «Укрлегпром», в котором указывалось, что в отрасли продолжает царить упадок, несмотря на освобождение от налога на прибыль предприятий данной сферы. Ничего не остается, как признать, что отечественный легпром по-прежнему не имеет возможности конкурировать с дешевым зарубежным товаром (прежде всего, китайским и сэконд-хэндом), на внутреннем рынке продолжают господствовать контрафактная и контрабандная продукции, часть предприятий работают в тени, крупные инвестиции отсутствуют. При этом государство не поддерживает отрасль не только дешевыми кредитами или копейкой из бюджета, но даже госзакупки для армии и прочих госструктур организовывает с привлечением зарубежных производителей, доля которых достигает 60-70%.

Между тем, соседи о своем легпроме помнят. Согласно данным ассоциации, например, в России в 2013 году на развитие легкой промышленности планируется направить ни много ни мало 1,14 млрд рублей инвестиций (38 млн долл.). При этом основная часть помощи пойдет на субсидирование процентных ставок по кредитам (в частности, кредитам на сырье и техническое перевооружение). Остальные деньги будут потрачены на меры по продвижению продукции на рынок, научные разработки и новые технологии.

Украинский бюджет на эти цели раскошеливаться не собирается. Со стороны законодателей и правительства пока был предпринят лишь один шаг в поддержку легпрома – предприятия освобождены от налога на прибыль на 10 лет (кроме работающих по давальческим схемам). Однако, «эффекта» нет. Главной причиной этого, по мнению специалистов, является тот факт, что порадоваться отсутствию налога и пустить прибыль на развитие производства можно только после... получения этой самой прибыли. А получить ее мешает закрытость внутреннего рынка, отсутствие у производителей оборотных средств и средств на модернизацию.

«В прошлом году, безусловно, некоторые предприятия, которые и ранее были на плаву и чувствовали себя неплохо, смогли за счет прибыли и прочих инвестиций модернизироваться – обновить линии производства, расширить ассортимент выпуска, открыть новые рабочие места. Таковыми являются, в частности, ЧП «Ярослав», Черкасский шелковый комбинат, ООО ВИФ, компания «Види Ван». Но таких предприятий немного, да и они конкурируют в сегодняшних условиях больше за внешние рынки сбыта, поскольку на внутреннем лишены равных условий», - отмечает исполнительный директор Ассоциации «Укрлегпром» Татьяна Изовит.

По ее словам, продолжающиеся вольности с ввозом дешевых контрабандных и контрафактных товаров, отсутствие контроля ситуации делает невозможной внутреннюю конкуренцию для отечественного производителя, а часть предприятий загоняет «в тень».

По данным Ассоциации, на сегодняшний день «в тени» продолжают оставаться 77% предприятий легпрома. Хотя улучшения есть - легальная продукция на сегодня занимает 23% рынка против 18% полгода назад. Таким образом, если емкость отечественного рынка легпрома составляет порядка 10 млрд долл., то несложно подсчитать, что около 8 млрд долл. крутятся «в тени». Объемы импортной теневой продукции исчисляются еще большими суммами.

Невозможность конкурировать на внутреннем рынке также приводит к тому, что большинство крепко стоящих на ногах предприятий предпочитают работать по давальческим схемам. Это выгодно обеим сторонам: по сравнению с Европой у нас дешевая рабочая сила, к тому же украинские мощности находятся ближе, чем азиатские. Да и качество пошива у нас высокое. Процесс «поощряют» и законодатели: согласно закону «Об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях», продукция, сшитая из давальческого сырья и предназначенная на экспорт, не облагается налогами и сборами, и не подпадает под режим квотирования и лицензирования. В результате: в Украине шьют огромное количество одежды зарубежных марок. Это и Zara, и Dolche Gabana, и H&M, и Hugo Boss, а также Prada, Benetton, Marks&Spencer, Triumph, Max Mara, Laura Ashley и пр.

Тем не менее, рентабельность такого производства, по данным экспертов, составляет всего 1-2%, что не позволяет модернизировать и расширять предприятия, а служит только поддержкой на плаву и помогает сохранить рабочие места. Без дешевых кредитных средств за прибыльный внутренний рынок даже не стоит бороться.

Что касается необходимых для легпрома вложений, то, по данным "Укрлегпрома", чтобы поставить европейскую новую линию по производству, например, махровых полотенец, необходимо 8 млн евро, б/у оборудование по производству постельного белья обойдется в 1 млн евро. Таких, признаем небольших, денег у отечественных производственников нет, а кредитные средства очень дорогие и малодоступные (в 2012 году в Украине банкиры выдали предпринимателям кредитов всего на 3,7 млрд долл. против 54 млрд долл. в 2007 году). Между тем, вложить деньги, к примеру, в коллекцию «весна-лето» надо еще зимой, а полностью средства от продажи придут только в начале, а то и в середине осени.

«Без доступных кредитов легкая промышленность не может развиваться. Это однозначно. Понимая это, в России в этом году из средств госбюджета предусмотрено выделение на субсидирование процентных ставок по кредитам на сырье 640 млн. рублей (21,3 млн долл.). В том же Китае предприниматели могут взять кредит на сырье под 3% годовых. В Украине – государство не выделяет ни копейки, а стоимость кредитов слишком высока. Но даже без преференций и субсидирования, для отрасли так и не могут создать равные условия конкурентной борьбы и представленности на рынке», - отметила Изовит.

Вице-президент КСК «Чексил» Дмитрий Попов подчеркнул, что средние ставки, по которым как крупные, так и малые предприятия легпрома могут взять кредиты, составляют 25-28% годовых, но и под такие, неподъемные для бедной отрасли, проценты получить заем удается очень не многим.

«Сейчас у очень многих предприятий легкой промышленности существует проблема получения кредитов. Их просто не дают. Если бы правительство или, как в России, погашало проценты по целевым кредитам, или, как в Китае, выручало предприятия в кризисные моменты при помощи госзаказов, то отрасль имела бы шансы на выживание. Впервые за всю историю независимости государство на столь высоком уровне признало, что легкая промышленность находится в глубочайшем кризисе – это, безусловно, серьезный шаг на пути решения проблемы. Но простая констатация факта не спасет отрасль. Необходимы реальные действия по стимулированию развития легкой промышленности. В России уже начали это делать, в Белоруссии это делали всегда. Таким образом, опыт уже наработан и известно, что он приводит к позитивным результатам», - отметил Попов.

По словам эксперта, например, в России специальным указом премьера разрешены государственные закупки костюмов только из тканей российского или белорусского производства. В Украине таких обязательств в пользу «своих» нет, и все зависит от позиции конкретного министерства. На практике существенная часть госзаказов минует отечественного производителя.

Разброд на законодательном уровне царит и в нормативах, на которые Украина пошла после вступления в ВТО. Ввозные пошлины на товары легкой промышленности снизились в среднем с 19% до 5,5%. При этом, на ввоз готовой шерстяной ткани была установлена нулевая ставка. В то же время, на импорт в страну отдельных компонентов, необходимых для выпуска шерстяных тканей, пошлина существует, в итоге себестоимость отечественной ткани выше импортной.

Отдельная тема - возможность для отечественного производителя дойти до массового покупателя. Ведь мало произвести качественную вещь, надо еще ее продать. Увы, сейчас покупатели, желающие следовать лозунгу «купуй українське», далеко не сразу могут назвать адреса магазинов, на прилавках которых представлен широкий ассортимент отечественных пальто-рубашек-платьев-носков. Крупные производители (те же «Ярослав» или «Роза») еще ухитряются держать в столице специализированные торговые точки. Кто помельче, изворачиваются участием в «выставках-продажах товаров отечественного производителя», которые прочно обосновались в столичных спорткомплексах, домах культуры и т. п. Небольшие закупки делают крупные супермаркеты - в основном трикотаж, постельное белье. Еще один источник отечественной продукции для покупателя - фирменные магазины при производствах (например, в Киеве подобные действуют при производителе трикотажа фабрике "Киянка" и рубашек - фабрике "Каштан"). Но это - товары одной торговой марки. Что касается возможности выбора разных марок в одном месте, то еще совсем недавно, до закрытия на капитальную реконструкцию, достижения украинского легпрома презентовал Киевский ЦУМ. Кроме того, вспоминается сеть районных универмагов столицы (как и районных универмагов Украины в целом), заполненных в большей степени отечественной продукцией. Впрочем, как и многое, доставшееся от Союза, она тихо сгинула - практически все эти магазины закрылись, затем их перепрофилировали под нечто «более престижное». В Киеве одним из последних чуть более пяти лет назад закрылся Днепровский универмаг, но его здание до сих пор стоит почти полностью пустым, с огромными, закрашенными краской и графитти, витринами.

В регионах ситуация с доступностью украинских товаров для покупателей практически аналогичная киевской. Например, во Львове их ищут на выставках-ярмарках, либо в магазинах при фабриках, либо на вещевых рынках. Как вариант - в небольших магазинчиках, о которых знает очень ограниченный круг "аборигенов". В торговых центрах и универмагах, превращенных в бутики, представлены практически только иностранные бренды, сетуют львовяне. Как вариант, иногда попадаются "остатки" того, что наши шьют за рубеж.

В расплодившихся бутиках, равно как и на вещевых рынках, не так-то просто отыскать качественные и доступные по цене товары украинского легпрома. Да и не пытается никто на государственном уровне обязать владельца магазина закупать энный процент товаров «made in Ukraine». Естественно, чем тернистее и извилистей путь от производителя до покупателя, тем хуже от этого обоим. И когда будет поворот - сказать сложно.

Пока условия в стране складываются так, что торговля импортным легпромом более выгодна и прибыльна, чем налаживание производства украинской продукции или торговля ею. "У нас зарабатывают не на отечественном, а на привозном - так проще", - прозвучало в одной из бесед с горожанами. А ведь именитые зарубежные бренды, представленные на наших прилавках, у себя на родине - "отечественные производители", которые, в отличие от наших, имеют намного более широкие возможности реализовать свою продукцию как через глобальные торговые сети, так и через фирменные магазины.

В целом, специалисты легпрома сходятся во мнении, что отрасль остро нуждается не только в громком констатировании плачевного её состояния, но и в реальных государственных преференциях в виде кредитов, компенсаций процентов по ним, увеличения объема госзаказов и корректировки нормативной базы. Нужны более жесткие пошлины для импортных товаров и, самое главное, упорядочивание и контроль внутреннего рынка. Решатся ли правительство и законодатели пойти дальше громких слов, покажет время. Возможно, потребности украинского легпрома хотя бы частично учтут при проведении обещанной по итогам первого квартала корректировки госбюджета на текущий год.

Любовь Осипова