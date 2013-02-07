Украина в январе увеличила выручку от экспорта черных металлов до 1,152 млрд долл.

Украина в январе 2013 года увеличила выручку от экспорта черных металлов на 5,2% по сравнению с декабрем 2012 года - до 1,152 млн долл., сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Как сказано в сообщении, в первом месяце 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года импорт черных металлов в денежном эквиваленте сократился на 23,6% - до 116,986 млн долл.

Экспорт меди упал за этот период на 34,6% - до 14,645 млн долл., алюминия - сократился на 25% - до 7,242 млн долл., никеля - вырос на 72,4% - до 1,619 млн долл., свинца - вырос на 89,9%, до 1,460 млн долл.

Импорт алюминия в январе 2013 по сравнению с декабрем 2012 года упал на 43,8% - до 27,868 млн долл., никеля - вырос на 22,5% - до 22,399 млн долл., меди - сократился на 8% - до 11,280 млн долл., а цинка - упал на 3,5% - до 3,143 млн долл.

При этом, согласно сообщению, Украина в январе 2013 года экспортировала чугуна на сумму 47,729 млн долл., ферросплавов - 69,777 млн долл., плоского проката - на 312,738 млн долл., труб - 75,899 млн долл.

Основными импортерами продукции из Украины стали: чугуна - Италия (30,149 млн долл.), Турция (7,903 млн долл.) и Испания (4,074 млн долл.), ферросплавов - Нидерланды (19,562 млн долл.), Турция (12,014 млн долл.) и Россия (8,453 млн долл.), плоский прокат и трубы импортировали Турция, Индия, Россия, Сингапур, США.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина за 2012 год по сравнению с 2011 годом сократила выручку от экспорта черных металлов на 17% - до 15,3 млрд долл., а импорт черных металлов сократился на 17,2% - до 2,299 млрд долл.

Экспорт меди в 2012 году упал на 22,8% - до 196,352 млн долл., алюминия - сократился на 21,6% - до 144,684 млн долл., свинца - вырос на 11% - до 17,048 млн долл., никеля - упал на 23,8% - до 14,475 млн долл., а экспорт цинка вырос на 17% - до 12,909 млн долл.

Импорт алюминия в 2012 году вырос на 0,07% - до 490,674 млн долл., никеля - сократился на 13,3% - до 215,840 млн долл., меди - упал на 22% - до 171,249 млн долл., свинца - сократился на 24,2% - до 56,858 млн долл., цинка - упал на 3,4% - до 50,672 млн долл., а импорт олова сократился на 29,5%.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали, производство чугуна в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 1,3% - до 28,488 млн тонн, а стали - снизилось на 6,9%, до 32,911 млн тонн.

По данным Госстата, в 2012 году общий объем производства металлургической продукции в Украине уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.

За 2012 год производство проката плоского горячекатаного, в частности, сократилось по сравнению с 2011 годом на 11,6% - до 7,971 млн тонн, а производство прутов и стержней сократилось на 0,9% - до 4,802 млн тонн.

Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось в 2012 году до 16,667 млн тонн, что на 5,9% меньше, чем в 2011 году.