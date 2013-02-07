«Укрспецэкспорт» передаст Ираку очередную партию бронетехники из 40 БТР

Государственный концерн «Укрспецэкспорт» и представители Министерства обороны Республики Ирак подписали акт приема очередной партии БТР-4 украинского производства в размере 40 единиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрспецэкспорт».

"Испытания были проведены успешно. Никаких серьезных проблем не выявлено. Мы довольны процессом сотрудничества с украинской стороной. В Ираке эксплуатируют ранее переданные БТР-4 украинского производства в сложнейших полевых условиях", - цитирует пресс-релиз официального представителя иракской делегации.

Госконцерн "Укроборонпром" заявил, что и в дальнейшем намерен обеспечивать выполнение контрактных условий.

«Теперь главная задача - создание эффективной сервисной службы для обслуживания переданной иракской стороне техники", - сообщает пресс-релиз.

Справка УНИАН. В конце 2009 года Украина и Ирак подписали контракт на поставку 420 машин БТР-4 на общую сумму 457,5 млн долл. Основной исполнитель контракта – Харьковское конструкторское бюро имени Морозова (ХКБМ), соисполнитель – Государственное предприятие «Завод имени Малышева» (г. Харьков).

Колесные БТР-4 разработаны конструкторами ХКБМ. Первая партия БТР-4 для Ирака изготовлена на производственной базе КБ имени Морозова и в количестве 26 единиц отправлена заказчику с территории завода имени Малышева в апреле 2011 года, а вторая в количестве 62 машин – в 2012 году.