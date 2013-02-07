Беспошлинные поставки стальных труб из Украины в ТС в І полугодии могут составить 171 тыс. тонн

Москва. Украина в первом полугодии 2013 года сможет поставить в страны Таможенного союза – Россию, Беларусь и Казахстан – стальные трубы без уплаты таможенных пошлин в объеме 171 тыс. тонн.

Об этом говорится в протоколе о внесении изменений и дополнений в Соглашение о регулировании поставок некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины, на территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. Документ подписан 31 декабря 2012 года и сегодня опубликован на портале правовой информации РФ.

В частности, в период с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года на территорию Беларуси будет поставлено 35 тыс. тонн стальных труб, Казахстана – 16 тыс. тонн, России – 120 тыс. тонн.

При этом отмечается, что данный протокол применяется для РФ с 16 января 2013 года, а для Беларуси и Казахстана – с 1 января 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года Украина, Россия, Беларусь и Казахстан подписали специальное соглашение, которым регулируются объемы беспошлинных поставок украинской трубной продукции на территорию стран – участниц ТС. В рамках этого соглашения квота поставок в адрес РФ на 2011 год составляла 300 тыс. тонн. В декабре 2011 года стороны подписали дополнение к соглашению, в соответствии с которым украинские предприятия в первом полугодии 2012 года могли беспошлинно поставить в страны Таможенного союза суммарно 264 тыс. тонн труб, в том числе в РФ – 150 тыс. тонн, в Беларусь – 72 тыс. тонн, в Казахстан – 42 тыс. тонн.

Общая квота по РФ в 2012 году была сохранена на уровне 2011 года – 300 тысяч тонн. Поставки свыше квот облагаются антидемпинговыми пошлинами: на обсадные трубы - 18,9%, насосно-компрессорные - 19,9%, нефтепроводные - до 37,8%. Заградительные пошлины действуют до ноября 2015 года.