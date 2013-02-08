Азаров о ВТО - Украина по максимуму использует свои права во внешней торговле

Украина использует свои права во внешней торговле максимально возможным образом. Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время встречи с председателем европейского департамента МВФ Кристофером Джарвисом, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Премьер подчеркнул, что представители Украины постоянно работают в секретариате ВТО, в Европейской комиссии, несколько дней назад также произошли детальные консультации с еврокомиссаром по вопросам торговли Карлом де Гухтом и Украина старается максимально защищать свои права во внешней торговле для поддержания экономического роста.

"Я сторонник либерализации во внешней торговле, но мы должны принимать решения, исходя из реальной ситуации. Об этом мы сейчас и ведем переговоры с нашими партнерами. На ближайшее время назначены консультации по пересмотру уровней тарифной защиты по приоритетным для Украины тарифным линиям", - отметил Н.Азаров.

В октябре 2012 года Украина, согласно правилам этой организации, обратилась в ВТО с заявлением о намерении пересмотреть таможенные ставки с целью активизировать внутреннее производство.